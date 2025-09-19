Долги, ипотека, деменция: жизнь Байдена резко ухудшается

«Его жена, сестра, сын Хантер делали все, чтобы задавить потенциальных конкурентов. А когда его пребывание на роли кандидата от партии стало очевидно невозможным практически для всех, его вынудили уйти. Он сделал все, чтобы помешать нормальному процессу праймериз, и назвал своим преемником Камалу Харрис, которую большинство демократов считали очень слабой и неэффективной фигурой. Поэтому сейчас есть ощущение, что Байден становится козлом отпущения для демократов», — пояснил профессор.