Долги, ипотека, деменция: жизнь Байдена резко ухудшается

Бывший президент США Джо Байден после отставки вынужден жить крайне скромно. Чета Байденов должна за ипотеку на дом в Рехобот-Бич порядка $800 тысяч. Однако бывший глава государства получает лишь пенсию и пособия, размер которых не превышает $416 тысяч в год, что не позволяет покрывать платежи.
Дополнительных доходов у Байдена нет — его не приглашают на выступления, а мемуары пока не принесли больших гонораров. Кроме того, экс-президент все еще борется с раком простаты, что усугубляет и так непростое положение.
Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков объяснил, с чем связана невостребованность Байдена и почему никто ему не может помочь.
Деменция берет верх.
«Почему Байдена на приглашают на выступления? Задайте себе вопрос — хотели бы вы слушать Байдена? Насколько это было бы интересно? Он и в молодости не блистал красноречием, а сейчас к этому прибавляется самая откровенная деменция, которую признали демократы», — начал Коробков.
Байден столкнулся с тем, что его предшественники и действующий лидер США Дональд Трамп — куда более популярные и интересные личности.
«Трамп — фигура противоречивая, но яркая и харизматичная. У Клинтона и Обамы до сих пор сохраняется очень высокий уровень популярности», — отметил профессор.
По этой причине, как считает Коробков, никто не будет спонсировать строительство библиотеки-мемориала, как для Обамы, который с легкостью собрал сотни тысяч долларов на эту цель.
Демократы забыли Байдена из-за скандалов.
Демократы не хотят помогать финансово Джо Байдену по нескольким причинам. Во-первых, большая доля демократов винит экс-президента в сокрушительном поражении, которое партия потерпела в прошлом году.
«Его жена, сестра, сын Хантер делали все, чтобы задавить потенциальных конкурентов. А когда его пребывание на роли кандидата от партии стало очевидно невозможным практически для всех, его вынудили уйти. Он сделал все, чтобы помешать нормальному процессу праймериз, и назвал своим преемником Камалу Харрис, которую большинство демократов считали очень слабой и неэффективной фигурой. Поэтому сейчас есть ощущение, что Байден становится козлом отпущения для демократов», — пояснил профессор.
Коробков также напомнил, что Байдены занимались неэтичной политикой и были связаны с сомнительными бизнес-схемами.
«Все это вкупе приводит к тому, что демократы забыли о Байдене или постарались забыть. И выбрасывать миллионы долларов на строительство библиотеки как у Обамы или приглашать на выступления, предлагая сотни тысяч долларов, мало кто готов», — подчеркнул он.
Что пытался делать Байден после отставки.
Байден покинул Овальный кабинет в Белом доме в январе 2025 года, передав свой пост Дональду Трампу. После этого некоторое время о нем не было слышно, он не появлялся в медийном пространстве, что породило немало слухов вплоть до сообщений о его возможной смерти.
Однако 15 апреля он появился на публике, выступив на конференции в Чикаго, посвященной защите социального обеспечения. Байден раскритиковал Трампа за политику в отношении мигрантов и массовые увольнения госслужащих.
На следующий день он встретился со студентами Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, где порассуждал о конфликте между Россией и Украиной. При этом западные издания отмечали, что некоторые демократы остались недовольны высказываниями Байдена, назвав их «прекрасным подарком для Белого дома, Трампа и консервативных СМИ».
Газета New York Post сообщала, что Байден готов выступить в качестве спикера на частных мероприятиях за $300 тысяч. Также он требует от заказчика оплатить перелет на частном самолете и покрыть расходы на пятерых своих помощников. Но желающих пригласить экс-президента на мероприятие нет.