Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долги, ипотека, деменция: жизнь Байдена резко ухудшается

Байден после отставки испытывает ряд финансовых трудностей, его пенсии и пособий не хватает для покрытия платежей по ипотеке. Профессор из США связал эти проблемы с невостребованностью экс-президента США по ряду причин.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент США Джо Байден после отставки вынужден жить крайне скромно. Чета Байденов должна за ипотеку на дом в Рехобот-Бич порядка $800 тысяч. Однако бывший глава государства получает лишь пенсию и пособия, размер которых не превышает $416 тысяч в год, что не позволяет покрывать платежи.

Дополнительных доходов у Байдена нет — его не приглашают на выступления, а мемуары пока не принесли больших гонораров. Кроме того, экс-президент все еще борется с раком простаты, что усугубляет и так непростое положение.

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков объяснил, с чем связана невостребованность Байдена и почему никто ему не может помочь.

Деменция берет верх.

«Почему Байдена на приглашают на выступления? Задайте себе вопрос — хотели бы вы слушать Байдена? Насколько это было бы интересно? Он и в молодости не блистал красноречием, а сейчас к этому прибавляется самая откровенная деменция, которую признали демократы», — начал Коробков.

Байден столкнулся с тем, что его предшественники и действующий лидер США Дональд Трамп — куда более популярные и интересные личности.

«Трамп — фигура противоречивая, но яркая и харизматичная. У Клинтона и Обамы до сих пор сохраняется очень высокий уровень популярности», — отметил профессор.

По этой причине, как считает Коробков, никто не будет спонсировать строительство библиотеки-мемориала, как для Обамы, который с легкостью собрал сотни тысяч долларов на эту цель.

Демократы забыли Байдена из-за скандалов.

Демократы не хотят помогать финансово Джо Байдену по нескольким причинам. Во-первых, большая доля демократов винит экс-президента в сокрушительном поражении, которое партия потерпела в прошлом году.

«Его жена, сестра, сын Хантер делали все, чтобы задавить потенциальных конкурентов. А когда его пребывание на роли кандидата от партии стало очевидно невозможным практически для всех, его вынудили уйти. Он сделал все, чтобы помешать нормальному процессу праймериз, и назвал своим преемником Камалу Харрис, которую большинство демократов считали очень слабой и неэффективной фигурой. Поэтому сейчас есть ощущение, что Байден становится козлом отпущения для демократов», — пояснил профессор.

Коробков также напомнил, что Байдены занимались неэтичной политикой и были связаны с сомнительными бизнес-схемами.

«Все это вкупе приводит к тому, что демократы забыли о Байдене или постарались забыть. И выбрасывать миллионы долларов на строительство библиотеки как у Обамы или приглашать на выступления, предлагая сотни тысяч долларов, мало кто готов», — подчеркнул он.

Что пытался делать Байден после отставки.

Байден покинул Овальный кабинет в Белом доме в январе 2025 года, передав свой пост Дональду Трампу. После этого некоторое время о нем не было слышно, он не появлялся в медийном пространстве, что породило немало слухов вплоть до сообщений о его возможной смерти.

Однако 15 апреля он появился на публике, выступив на конференции в Чикаго, посвященной защите социального обеспечения. Байден раскритиковал Трампа за политику в отношении мигрантов и массовые увольнения госслужащих.

На следующий день он встретился со студентами Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, где порассуждал о конфликте между Россией и Украиной. При этом западные издания отмечали, что некоторые демократы остались недовольны высказываниями Байдена, назвав их «прекрасным подарком для Белого дома, Трампа и консервативных СМИ».

Газета New York Post сообщала, что Байден готов выступить в качестве спикера на частных мероприятиях за $300 тысяч. Также он требует от заказчика оплатить перелет на частном самолете и покрыть расходы на пятерых своих помощников. Но желающих пригласить экс-президента на мероприятие нет.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше