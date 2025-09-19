Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Барбин сообщил об угрозах Калининградской области и России от Дании

Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, включая Калининградскую область.

Дипломат напомнил, что Борнхольм долгое время оставался «островом мира», где даже во время холодной войны не проводили военные учения.

«Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — заявил Барбин в интервью газете «Известия».

Он рассказал, что недавно Копенгаген решил разместить на Борнхольме постоянные подразделения своих вооружённых сил численностью до полка, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. Барбин добавил, что милитаризация острова происходит под вымышленным предлогом.

Life.ru сообщал, что ранее премьер Дании Метте Фредериксен и Барбин вступили в полемику из-за закупок Данией дальнобойных ракет. Фредериксен считает, что Москва якобы пытается запугать НАТО и европейские страны, мешая им защищать свои границы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше