Посол Барбин сообщил об угрозах Калининградской области и России от Дании

Дипломат напомнил, что Борнхольм долгое время оставался «островом мира», где даже во время холодной войны не проводили военные учения.
«Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — заявил Барбин в интервью газете «Известия».
Он рассказал, что недавно Копенгаген решил разместить на Борнхольме постоянные подразделения своих вооружённых сил численностью до полка, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. Барбин добавил, что милитаризация острова происходит под вымышленным предлогом.
Life.ru сообщал, что ранее премьер Дании Метте Фредериксен и Барбин вступили в полемику из-за закупок Данией дальнобойных ракет. Фредериксен считает, что Москва якобы пытается запугать НАТО и европейские страны, мешая им защищать свои границы.