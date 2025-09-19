Омская область и Киргизия развивают сотрудничество в ключевых отраслях

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской Республики в России Кубанычбеком Боконтаевым. Встреча состоялась 18 сентября в Москве, в ходе неё стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в таких стратегически важных сферах, как нефтехимия, агропромышленный комплекс, образование и культура. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Виталий Хоценко отметил, что Киргизия является важным внешнеторговым партнером для Омской области. Он подчеркнул, что регион активно развивает партнёрские отношения с областями Киргизской Республики. На данный момент уже подписаны соглашения о сотрудничестве с Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областями. Кроме того, губернатор сообщил о налаженном диалоге между образовательными организациями региона и Киргизии, а также о том, что в омских вузах обучаются киргизские студенты.
Глава региона также акцентировал внимание на том, что в год, когда Омск носит звание Молодёжной столицы России, студенты и молодёжные объединения из Киргизии активно участвуют в ключевых мероприятиях. Он добавил, что в будущем году Омск будет носить статус Культурной столицы Росси, и регион намерен расширить культурные связи, пригласив творческие коллективы Киргизской Республики к участию в совместных проектах.
Ранее «МК в Омске» сообщал о том, что в Омской области появился новый туристический проект, который был включён в реестр национальных маршрутов России.