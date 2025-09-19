Омская область и Киргизия развивают сотрудничество в ключевых отраслях

Виталий Хоценко отметил, что Киргизия является важным внешнеторговым партнером для Омской области. Он подчеркнул, что регион активно развивает партнёрские отношения с областями Киргизской Республики. На данный момент уже подписаны соглашения о сотрудничестве с Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областями. Кроме того, губернатор сообщил о налаженном диалоге между образовательными организациями региона и Киргизии, а также о том, что в омских вузах обучаются киргизские студенты.