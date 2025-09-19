«Когда мы вместе, мы сильны» — патриарх Кирилл о своем визите в Казахстан

Прощаясь со спикером сената Мауленом Ашимбаевым в аэропорту, патриарх отметил ментальную и историческую близость русского и казахского народов.
Главное, что я хотел бы сказать, что здесь я чувствую себя среди своих людей: никакой ложной дипломатии, все достаточно откровенно, потому что люди близкие, по истории, по ментальности.
И самое главное, чтобы историческая общность, которая сложилась между народами, сохранялась, подчеркнул глава Русской православной церкви.
Думаю, что об этом должна быть забота духовенства мусульманского и православного, потому что когда мы вместе, мы сильны… Я имел возможность посетить замечательные места в вашей стране, помолиться с православным народом, пообщаться с руководством страны. Надеюсь, что Господь еще когда-то меня приведет в эти замечательные края.
В ответ Ашимбаев отметил, что визит его Святейшества — это знаменательное историческое событие.
Мы в это верим, хотели бы этого и, конечно, видим в Вас, Ваше Святейшество, большого друга нашей страны, большого друга казахского народа, большого друга руководства нашей страны. Всегда будем рады Вас видеть в нашей стране.
Ранее патриарх Кирилл принял участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
Верующие люди являются носителями многовековой религиозной культуры, предполагающей взаимное уважение, мир и созидательное сотрудничество. Благодаря этому представители разных религий и национальностей мирно живут, в частности в России, в Казахстане и вместе трудятся на благо своих стран и народов.
Также он освятил новый православный храм имени Сергия Радонежского в Астане. Православная церковь расположена рядом с Национальным космическим центром на левобережье. Она станет частью комплекса духовно-просветительского центра Казахстанского Митрополичьего округа в честь Всех казахстанских святых.
Патриарх Кирилл освятил новый православный храм в Астане.
Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын Кыран» («Золотой Орел») — знаком высшей степени отличия Республики Казахстан, вручаемым за исключительные государственные заслуги перед страной.