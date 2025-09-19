Русский след: Трампа уличили в пристрастии к девушкам славянского типа

Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп проявляет повышенный интерес к женщинам «славянского типажа», что отражается не только на его личной жизни, но и на формировании команды Белого дома.
Две из его жён — Ивана Трамп (Зельничкова) и Мелания Трамп (Кнаус) — родом из славянских стран, а среди помощниц есть даже девушки с корнями из СССР.
Жёлтая пресса и сатирические издания любят эксплуатировать образ «Трампа, окруженного блондинками». По словам экспертов, в этом не только отражение симпатий президента США, но и политический месседж.
Однородность кадрового состава команды Дональда Трампа действительно бросается в глаза, отметил в разговоре с нашим изданием психолог и политолог Руслан Панкратов.
«Женщины, работающие на Трампа, соответствуют определенному эстетическому стандарту: светлые волосы, традиционная женственная подача, консервативный стиль одежды и телегеничная внешность, которая идеально подходит для Fox News. Это не случайно. Трамп действительно устанавливал строгие требования к внешнему виду сотрудников, особенно женщин, требуя от них “выглядеть как женщины”», — говорит Руслан Панкратов.
Видимо с той же самой целью, согласно инсайдерским отчётам, женщинам в Белом доме предписывается носить платья.
Девушка с крестом.
Каролин Левитт.
Пресс-секретарь президента США.
28-летняя Каролин Левитт — официальный представитель Трампа стала самым молодым человеком, когда-либо занимавшим эту должность.
Ранее работала ассистентом пресс-секретаря Белого дома (2019−2021), директором по коммуникациям в офисе конгрессмена Элиса Стефаника (2021−2022) и была кандидатом в Конгресс США (2022). Каролин — активно использует социальные сети, включая TikTok, для привлечения молодежной аудитории. Известна поддержкой традиционных ценностей, христианской верой и семейными принципами. Ее отличительным знаком стал маленький нательный крестик. Замужем за бизнесменом Николаусом Риччио, от которого у нее есть ребенок.
Образ христианина в зале для брифингов резко контрастирует с предшественницей Левитт. При Джо Байдене эту должность занимала афроамериканка Карин Жан-Пьер, открытая сторонница ЛГБТ*.
Гроза наркомафии.
Пэм Бонди.
Генпрокурор США.
Памела Бонди — американский юрист и политик, член Республиканской партии с 2000 года. Ранее была прокурором штата Флорида (2011−2019), первой женщиной на этом посту.
Бонди активно участвовала в борьбе с опиоидами и ужесточении законов о наркотиках. Представляла Трампа в Сенате во время его первого импичмент-процесса (2020) и руководила юридическим отделом консервативного экспертного центра America First Policy Institute (2024).
Яркая адвокатесса.
Алина Хабба.
Советник президента США.
41-летняя Алина Хабба — американский адвокат и политический советник, известная своей тесной связью с Дональдом Трампом.
Эффектная деловая дама познакомилась с ним в 2021 году, когда представляла интересы экс-президента в различных судебных делах, включая вопросы клеветы и финансовых нарушений. В январе 2025 года Дональд Трамп назначил её своим советником в Белом доме.
Алина Хабба активно участвует в политической жизни, выступает на публичных мероприятиях и поддерживает политику «America First», как и другие сотрудницы Трампа. Она замужем за Греггом Рубеном с 2020 года и имеет троих детей.
Модель с корнями из СССР.
Элизабет Пипко.
Пресс-секретарь Национального комитета Республиканской партии.
Элизабет Пипко — 30-летняя американская модель, писательница и политическая активистка, известная своей поддержкой Дональда Трампа и борьбой с антисемитизмом. Родилась 26 июня 1995 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из СССР. Пипко является внучкой советско-американского художника Марка Клионского. Пипко с 17 лет работала моделью, сотрудничала с такими изданиями, как Maxim, Harper’s Bazaar и L"Officiel. С мая 2024 года она занимает должность национального пресс-секретаря Национального комитета Республиканской партии США.
Элизабет Пипко замужем за Дарреном Сентинелло с 2018 года. Свадьба прошла в клубе Mar-a-Lago, который принадлежит Дональду Трампу.
Смотрящая за бизнесом.
Келли Лоффлер.
Глава Администрации малого бизнеса США.
Лоффлер — американская бизнесвумен и политик-республиканец. В конце 2019 года Лоффлер была назначена сенатором США от штата Джорджия и занимала этот пост до 2021 года. В Сенате она зарекомендовала себя как одна из самых преданных союзниц Трампа, поддерживая его инициативы и выступая в защиту его политики.
Их сотрудничество укрепилось в ходе президентских выборов 2020 года, когда Лоффлер активно участвовала в кампаниях и продвигала лозунги «America First».
Противница локдауна COVID-19.
Кристи Ноэм.
Министр внутренней безопасности.
Ноэм — американский политик-республиканка из Южной Дакоты, которая выросла на семейной ферме и после смерти отца помогала вести хозяйство. Свою политическую карьеру начала в Палате представителей Южной Дакоты, затем восемь лет представляла штат в Конгрессе США. В 2018 году была избрана губернатором Южной Дакоты, став первой женщиной на этом посту и прославилась как яркий представитель консервативного крыла. Во время пандемии COVID-19 Ноэм отказалась от строгих локдаунов и обязательных масок.
Консервативная позиция Ноэм помогла ей укрепить отношения с Трампом.
Трамп поцеловал, назвал «малышкой».
По словам экспертов, блондинки в команде Трампа воплощают идеализированный образ «традиционной американской женщины» — белой, привлекательной, подчеркнуто женственной, но при этом профессионально компетентной.
«Этот образ резонирует с ностальгией по “золотому веку” американских семейных ценностей — ранним 80-м», — отмечает Руслан Панкратов.
При этом, отмечает профайлер, в подборе деловых спутниц президента есть элемент расчета.
«Состав команды Трампа служит продолжением его собственного эго. Каждый человек в кадре должен подтверждать и усиливать Трампа и его представление о себе как о человеке, окруженном “красивыми” и “успешными” людьми».
Иногда, президент США может немного заиграться, говорит эксперт. Так, на официальном мероприятии после инаугурации политический советник президента Келлиэнн Конвей улыбнулась и сделала Трампу реверанс. В ответ тот поцеловал ей руку и сказал «Спасибо, малышка, спасибо», что вызвало бурю негодования в американский СМИ, поддерживающих тренд на феминизм.
При этом, женщины в окружении Трампа оказываются более успешными, чем мужчины, отмечает Руслан Панкратов. Со многими соратниками времен первого президентского срока Трамп рассорился и открыто конфликтует. Так, бывший вице-президент Майкл Пенс в последние годы стал одним из главных критиков нынешнего президента США.