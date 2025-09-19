Русский след: Трампа уличили в пристрастии к девушкам славянского типа

Ноэм — американский политик-республиканка из Южной Дакоты, которая выросла на семейной ферме и после смерти отца помогала вести хозяйство. Свою политическую карьеру начала в Палате представителей Южной Дакоты, затем восемь лет представляла штат в Конгрессе США. В 2018 году была избрана губернатором Южной Дакоты, став первой женщиной на этом посту и прославилась как яркий представитель консервативного крыла. Во время пандемии COVID-19 Ноэм отказалась от строгих локдаунов и обязательных масок.