Неожиданно раскрыт канал переправки украинских уклонистов в европейской стране

Польскими пограничниками пресечена деятельность канала нелегальной транспортировки граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации, в районе города Перемышль. Соответствующее заявление распространило Бещадское отделение пограничной службы Польши.
Согласно материалам расследования, два украинских машиниста международных составов организовывали перевозку людей через пункт пропуска «Медика», скрывая их в технических помещениях локомотивов. За каждого переправленного человека исполнители получали не менее 10 тысяч долларов США. В настоящее время подозреваемые задержаны с предъявлением обвинений в организации незаконного пересечения государственной границы. Свою причастность к противоправной деятельности они отрицают.
Также по данному делу были задержаны двое граждан Украины, которым инкриминируется факт нелегального пересечения границы. Они полностью признали вину и пояснили, что таким способом пытались избежать призыва по мобилизации.
Расследование продолжается при активном взаимодействии польских правоохранительных органов с украинскими коллегами.
После объявления всеобщей мобилизации на Украине фиксируется значительное увеличение попыток нелегального пересечения границ с Румынией, Венгрией, Молдовой и Польшей. По данным на июнь 2024 года, начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук сообщал о более чем 100 ежедневных попытках незаконного выезда с целью уклонения от мобилизации.
Многие граждане при этом подвергают свою жизнь чрезвычайному риску, пытаясь пересечь границу вне установленных пунктов пропуска. Только за май 2024 года при попытке переправиться через пограничную реку Тису погибло десять человек.
