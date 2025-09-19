Неожиданно раскрыт канал переправки украинских уклонистов в европейской стране

Согласно материалам расследования, два украинских машиниста международных составов организовывали перевозку людей через пункт пропуска «Медика», скрывая их в технических помещениях локомотивов. За каждого переправленного человека исполнители получали не менее 10 тысяч долларов США. В настоящее время подозреваемые задержаны с предъявлением обвинений в организации незаконного пересечения государственной границы. Свою причастность к противоправной деятельности они отрицают.