Панкратов объяснил, почему Мелания Трамп носит защищающую от поцелуев шляпу

Первая леди США демонстрирует отстраненность и холодность, чтобы дистанцироваться от излишне нарциссического супруга. На это указал психолог и политолог Руслан Панкратов в комментарии нашему изданию.
Ранее Мелания Трамп прибыла на королевский прием в Великобритании в длиннополой шляпе, закрывающей половину лица. Подобный головной убор Первая леди США надевала на инаугурацию Дональда Трампа. Тогда журналисты обратили внимание, что лидер США не смог дотянуться до щеки Мелании из-за ее шляпы.
«Западная пресса часто характеризует Меланию Трамп как “холодную” и “отстранённую”. Однако, это не бесчувственная особа, а женщина, сознательно применяющая защитные механизмы. Речь идет о эмоциональном дистанцировании от нарциссического супруга. Например, все попытки мужа установить с ней физический контакт она методично отвергает. Знаменитые эпизоды “отшлепывания руки” и уклонения от поцелуев представляют собой не спонтанные проявления неприязни, а осознанную коммуникативную стратегию.
По словам эксперта, то же было и на инаугурации в США.
«Особенно показательны моменты, когда Дональд пытается демонстрировать публичную близость. Анализ их “первого танца” на инаугурации показал поразительную асимметрию: он тянет её к себе, желая разделить триумфальный момент, а она демонстрирует “смешанные чувства” и “желание отстраниться”.
Ранее американское издание The Daily Beast сообщало, что Дональд и Мелания Трамп ночевали в отдельных спальнях Виндзорского замка во время визита в Великобританию.