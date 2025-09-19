Панкратов объяснил, почему Мелания Трамп носит защищающую от поцелуев шляпу

«Западная пресса часто характеризует Меланию Трамп как “холодную” и “отстранённую”. Однако, это не бесчувственная особа, а женщина, сознательно применяющая защитные механизмы. Речь идет о эмоциональном дистанцировании от нарциссического супруга. Например, все попытки мужа установить с ней физический контакт она методично отвергает. Знаменитые эпизоды “отшлепывания руки” и уклонения от поцелуев представляют собой не спонтанные проявления неприязни, а осознанную коммуникативную стратегию.