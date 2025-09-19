Трамп сообщил о планах пригласить короля Чарльза III в США

Ранее в этот день сообщалось, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях на $380 млрд. Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отметила направление основного пакета инвестиционных обязательств: он будет способствовать увеличению рабочих мест, стимулированию роста и созданию возможностей для работающих людей по всей стране.