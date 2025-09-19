Трамп сообщил о планах пригласить короля Чарльза III в США

«Мы неописуемо благодарны за впечатляющую честь вчерашнего государственного визита в Виндзорский замок, организованного Его Величеством королем и королевой Камиллой. Это два фантастических человека. Мы никогда этого не забудем», — сказал Трамп.
Во время визита лидер США встретился с премьер-министром Великобритании, осмотрел почетный караул и понаблюдал за пролетом «Красных стрел». Вечером провели государственный банкет, на котором собрались 160 гостей из политики и бизнеса.
Белый дом рассматривает возможность участия королевской семьи в праздновании 250-летия независимости США в следующем году, однако официального плана визита пока нет.
Ранее в этот день сообщалось, что Великобритания и США договорились о совместных инвестициях на $380 млрд. Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отметила направление основного пакета инвестиционных обязательств: он будет способствовать увеличению рабочих мест, стимулированию роста и созданию возможностей для работающих людей по всей стране.