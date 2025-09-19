Трамп неожиданно раскрыл возможную причину инцидента с дронами в Польше

Инцидент с беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве Польши мог быть вызван технической неисправностью дронов. Такое предположение высказал президент США Дональд Трамп. По его словам, ситуация остается под контролем, а польские специалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Предположительно, они [беспилотники] были выведены из строя. Будем надеяться, что именно так и было, отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Десятого сентября 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о уничтожении дронов, пересекших воздушную границу государства. Он возложил ответственность за инцидент на Москву, не представив при этом каких-либо доказательств.
В связи с произошедшим временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш был приглашен в польский МИД, где ему также не продемонстрировали свидетельств причастности России к уничтоженным беспилотным аппаратам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных запросов от Варшавы относительно контактов. Он подчеркнул, что западные лидеры регулярно и бездоказательно обвиняют Россию в провокациях, поэтому риторика Польши не содержит ничего нового.
Министерство обороны России информировало, что в ночь на 10 сентября российские вооруженные силы нанесли удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, не планируя воздействия на территорию Польши. Ведомство выразило готовность к консультациям с польскими коллегами.
Со своей стороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что Минск в ночь инцидента заранее уведомил Польшу и Литву о приближении дронов, сбившихся с курса, часть из которых была позднее уничтожена.
Позднее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Варшава отклонила предложение о проведении консультаций с Москвой по данному инциденту.
