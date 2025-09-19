Трамп неожиданно раскрыл возможную причину инцидента с дронами в Польше

Инцидент с беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве Польши мог быть вызван технической неисправностью дронов. Такое предположение высказал президент США Дональд Трамп. По его словам, ситуация остается под контролем, а польские специалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.