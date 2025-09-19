В Волгограде разоблачили фейк-видео с Путиным и Бочаровым об «атаке БПЛА на НПЗ»

Судя по всему, автором фальшивки стал украинский ЦИПсО (центр информационно-психологических операций). Сначала в Сети появилась информация со ссылкой на киевский режим, в которой заявлялось о якобы совершенной атаке беспилотников на волгоградский НПЗ. И тут же стал распространяться ролик — якобы о разговоре Президента РФ Владимира Путина с губернатором Андреем Бочаровым, в ходе которого речь шла об атаке БПЛА, нанесенном ущербе, остановке работы предприятия, дефиците топлива и повышении цен на него.
Многие сразу же распознали фейк — озвучка была липовой: на видеоряд наложили поддельный звук.
«Голос Бочарова вообще не похож, видимо, или ципсошники делали все на скорую руку или вообще не заморачивались, решив, что и так поверят, но нет, не прокатило», — пишут в Сети волгоградцы.
Как выяснилось, ролик был смонтирован из кадров реальной встречи президента и губернатора, но только состоявшейся еще в конце апреля в Волгограде. И ни о беспилотниках, ни об атаке на НПЗ речь во время беседы, конечно же, не нашла — текст был полностью придуман, озвучен и наложен на видеоряд.
При этом авторы дипфейка не особо заботились о том, чтобы голоса говорящих были похожи на настоящие.
«Рассчитывали, что не все знают реальные голоса или не заметят подделку, кроме того, ставка делалась на текстовые посты, пересказывающие несуществующий разговор, — объяснили эксперты по информационной безопасности. — Время для вброса выбрали после того, как 18 сентября сообщалось об очередной атаке БПЛА на Волгоградскую область. Фальшивку слепили на скорую руку, но волгоградцы не купились — подделку разоблачили».
Отметим, что в Волгоградском регионе силы Минобороны России регулярно отражают попытки врага атаковать территорию с помощью БПЛА. Прилеты бывают, в том числе — на юге областного центра, где находится местный НПЗ.
Однако распространяемые киевским режимом слухи о том, что якобы удалось нанести ущерб заводу или же вовсе остановить его работу, не соответствуют действительности. Попытки убедить всех в успешности атак на объекты российского топливно-энергетического комплекса предпринимаются Украиной регулярно, однако реальность далека от придуманных фейков.