В Волгограде разоблачили фейк-видео с Путиным и Бочаровым об «атаке БПЛА на НПЗ»

Судя по всему, автором фальшивки стал украинский ЦИПсО (центр информационно-психологических операций). Сначала в Сети появилась информация со ссылкой на киевский режим, в которой заявлялось о якобы совершенной атаке беспилотников на волгоградский НПЗ. И тут же стал распространяться ролик — якобы о разговоре Президента РФ Владимира Путина с губернатором Андреем Бочаровым, в ходе которого речь шла об атаке БПЛА, нанесенном ущербе, остановке работы предприятия, дефиците топлива и повышении цен на него.