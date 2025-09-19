Высшие федеральные чиновники поздравили Игоря Кобзева с победой на выборах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы, а также ряд министров поздравили Игоря Кобзева с переизбранием на пост губернатора Иркутской области. Поздравления подчеркивают доверие жителей региона и высокую оценку управленческих и профессиональных качеств Кобзева, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) правительства Иркутской области.