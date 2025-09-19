Ричмонд
Высшие федеральные чиновники поздравили Игоря Кобзева с победой на выборах

Премьер-министр, главы Госдумы и Совета Федерации отметили опыт и заслуги главы Приангарья.

Источник: Без источника

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы, а также ряд министров поздравили Игоря Кобзева с переизбранием на пост губернатора Иркутской области. Поздравления подчеркивают доверие жителей региона и высокую оценку управленческих и профессиональных качеств Кобзева, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) правительства Иркутской области.

В своих обращениях федеральные руководители отметили, что победа на выборах отражает поддержку населения и признание заслуг губернатора в социально-экономическом развитии региона.

«Победа на выборах стала подтверждением Вашего управленческого таланта и высокого авторитета. Уверен, что на ответственной должности Вы проявите лучшие деловые и личные качества», — отметил Михаил Мишустин.

«Богатый опыт и государственный подход к делу служат надежной основой Вашей плодотворной деятельности на благо Иркутской области», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министры, включая Дениса Мантурова, Марата Хуснуллина, Александра Куренкова, Сергея Кравцова и Александра Козлова, пожелали губернатору успехов, здоровья и выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству по развитию экономики, образования, экологии и безопасности области.

«Рассчитываю на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах области, ее экологического благополучия и рационального природопользования», — сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко отметила, что результаты голосования свидетельствуют о высоком доверии жителей области, которые видят в главе региона мудрого и опытного руководителя, способного вести регион по пути устойчивого и стабильного развития.

Поздравления подтвердили высокий авторитет Игоря Кобзева на федеральном уровне и отметили важность продолжения курса на улучшение качества жизни жителей Иркутской области.

