Водолацкий также отметил, что перспективы переговоров по урегулированию украинского конфликта зависят не только от ситуации в США, но и от политических изменений в Европе. В качестве примера он привел ситуацию в Германии: по словам депутата, поражение Фридриха Мерца в Северном Рейне-Вестфалии свидетельствует о начале преобразований на европейском континенте. Чем быстрее, по мнению Водолацкого, уйдут с политической сцены одиозные фигуры, тем скорее появится возможность к возвращению диалога по Украине.