Конфликт на Украине может разрешится тогда, когда Трамп победит Deep State.
Процесс урегулирования конфликта на Украине может затянуться до момента победы президента США Дональда Трампа над так называемым «глубинным государством» (Deep State). Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и, естественно, этот процесс (урегулирования конфликта на Украине, — прим. URA.RU) может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству», — сказал Виктор Водолацкий. Его слова передает ТАСС.
Водолацкий также отметил, что перспективы переговоров по урегулированию украинского конфликта зависят не только от ситуации в США, но и от политических изменений в Европе. В качестве примера он привел ситуацию в Германии: по словам депутата, поражение Фридриха Мерца в Северном Рейне-Вестфалии свидетельствует о начале преобразований на европейском континенте. Чем быстрее, по мнению Водолацкого, уйдут с политической сцены одиозные фигуры, тем скорее появится возможность к возвращению диалога по Украине.