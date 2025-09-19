Ричмонд
Водолацкий: Украинский конфликт может затянуться до победы Трампа над Deep state

Урегулирование украинского кризиса может продолжиться вплоть до момента победы американского лидера Дональда Трампа над Deep state (глубинным государством — прим. «ВМ»). Об этом в пятницу, 19 сентября, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

— Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и естественно этот процесс может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству, — высказался политик.

По его словам, для возобновления переговорного процесса измениться необходимо именно Европе, передает ТАСС.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности украинских войск прекратить огонь. Он подчеркнул — руководство страны надеялось, что Трамп сможет договориться об остановке боевых действий.

Позже глава США добавил, что конфликт на Украине больше не грозит перерасти в Третью мировую войну. Трамп также добавил, что его разочаровывает тот факт, что кризис до сих пор не удастся урегулировать.

