Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации завершили установление полного контроля над территорией Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике, боевые действия за которое продолжались с начала 2022 года. Информация об этом была распространена РИА «Новости».
Средство массовой информации опубликовало первые кадры освобожденной территории, где зафиксированы разрушенные украинские оборонительные позиции, поврежденная и сгоревшая военная техника, предупреждающие таблички о минировании на украинском и английском языках, а также масштабные повреждения лесного массива — деревья лишены листвы в результате интенсивных боевых действий.
Прорыв обороны Вооруженных сил Украины на данном участке лиманского направления произошел в июле 2025 года, когда российским подразделениям удалось продвинуться на глубину до пяти километров.
ВСУ удерживали Серебрянское лесничество с начала 2022 года, создав здесь мощный укрепленный район для защиты подходов к стратегически важным населенным пунктам Лиману и Северску на границе Донецкой и Луганской народных республик. Постоянные боевые действия радикально изменили облик леса: стволы деревьев повреждены пулями и осколками, земля изрыта воронками от снарядов. Среди военнослужащих эта местность получила неофициальное название «Мертвый лес».
Добавим, что 17 сентября 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтвердил факт полного освобождения Серебрянского лесничества.
