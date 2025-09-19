Стало известно об установлении контроля над Серебрянским лесничеством в ЛНР

ВСУ удерживали Серебрянское лесничество с начала 2022 года, создав здесь мощный укрепленный район для защиты подходов к стратегически важным населенным пунктам Лиману и Северску на границе Донецкой и Луганской народных республик. Постоянные боевые действия радикально изменили облик леса: стволы деревьев повреждены пулями и осколками, земля изрыта воронками от снарядов. Среди военнослужащих эта местность получила неофициальное название «Мертвый лес».