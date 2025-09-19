Посол Барбин: Дания использует остров Борнхольм для угроз безопасности РФ

Барбин отметил, что на протяжении многих лет Борнхольм был островом мира, даже в годы холодной войны он не был местом для военных приготовлений, что способствовало стабильности в районе Балтийского моря. Тем не менее сегодня Дания использует Борнхольм для генерирования угроз для безопасности России, сказал посол.