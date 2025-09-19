Посол Барбин: Дания использует остров Борнхольм для угроз безопасности РФ

Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в частности Калининградской области, заявил российский посол в Дании Владимир Барбин в беседе с «Известиями».
По его словам, Копенгаген принял решение дислоцировать на Борнхольме дислокации до полка датских военных на постоянной основе и мобильный противокорабельный комплекс.
Барбин отметил, что на протяжении многих лет Борнхольм был островом мира, даже в годы холодной войны он не был местом для военных приготовлений, что способствовало стабильности в районе Балтийского моря. Тем не менее сегодня Дания использует Борнхольм для генерирования угроз для безопасности России, сказал посол.
Он подчеркнул, что в России активность Дании не остается незамеченной.
Ранее датское правительство сообщило о решении иметь на вооружении высокоточное оружие большой дальности с целью укрепления национальной обороноспособности и сил сдерживания НАТО и ее союзников.
Барбин заявил, что на Данию усиливается давление в вопросе изменения позиции страны по неразмещению ядерного оружия.
Сообщалось также, что украинская компания Fire Point намерена построить в Дании завод по производству дальнобойных ракет «Фламинго» и ударных дронов. Политолог Сергей Стакевич указал на риски такого предприятия.