Украинские военные при отходе с позиций в Запорожской области применяют тактику минирования питьевых ресурсов, оставляя замаскированные взрывные устройства в бутылках с водой. Соответствующую информацию распространило «ТАСС» со ссылкой на командира группы разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки «Днепр» с позывным Вожатый.
По словам офицера, в его практике встречались случаи, когда противник оборудовал бутылки с водой минами-ловушками, под которыми размещались фугасы или осколочные боеприпасы.
Когда наш боец после многочасового боя испытывает жажду и обнаруживает оставленные 5-литровые или полуторалитровые бутылки с водой, он может предположить, что противник оставил их при поспешном отступлении. Нам приходилось выявлять такие устройства, к счастью, в тот день жертв удалось избежать, пояснил сапер.
Ранее сообщалось, что после освобождения Курской области регион столкнулся с масштабными последствиями боевых действий: вооруженные формирования Украины оставили десятки тысяч мин и взрывоопасных предметов, намеренно ориентированных на мирное население. Добровольцы отряда «Барс-Курск» совместно с саперами 89-го гвардейского полка (группировка «Север») взяли на себя задачи по очистке освобожденных территорий от взрывных устройств.
Читайте также: Стало известно об установлении контроля над Серебрянским лесничеством в ЛНР.