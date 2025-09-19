Стало известно о минировании бутылок с водой при отступлении ВСУ в Запорожье

Когда наш боец после многочасового боя испытывает жажду и обнаруживает оставленные 5-литровые или полуторалитровые бутылки с водой, он может предположить, что противник оставил их при поспешном отступлении. Нам приходилось выявлять такие устройства, к счастью, в тот день жертв удалось избежать, пояснил сапер.