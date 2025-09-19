Стало известно о продвижении армии России на севере ДНР

Российские военные прорвали оборону ВСУ, уничтожили их фортификационные заграждения, а затем с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный аналитик Андрей Марочко.
По его словам, ВС РФ совершили рывок. Сейчас российское бойцы уже закрепляются на улицах Партизанской и Мичурина, уточнил военный эксперт.
Марочко отметил, что ВСУ пытаются замедлить продвижение российских сил в Ямполе. Также, переодевшись в гражданскую одежду, солдаты ВСУ ведут маневренные действия малыми ДРГ, стремясь таким образом ввести в заблуждение российских военных.
Эксперт добавил, что одну из таких групп численностью из трех человек бойцы РФ уничтожили при попытке зайти во флаг атакующим подразделениям российской армии.
Ранее стало известно об установлении контроля над Серебрянским лесничеством в ЛНР.
