Токаев посетит Нью-Йорк: названы даты

Об этом сегодня, 19 сентября, стало известно из Telegram-канала Акорды:
Президент примет участие в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций. В ходе визита состоится круглый стол с капитанами бизнеса США, также запланированы встречи с руководителями ведущих мировых компаний.
Касым-Жомарт Токаев анонсировал выступление в Нью-Йорке 8 сентября 2025 года, когда выступал с Посланием народу Казахстана.
Отметим, что президент Казахстана был с рабочим визитом в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Тогда, помимо саммита «Центральная Азия — США», Касым-Жомарт Токаев принял участие в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с представителями крупных международных бизнес-компаний, а также провел двусторонние переговоры с президентами ряда государств, в том числе Венгрии, Ирана, Финляндии, Эстонии, Кении и Румынии.