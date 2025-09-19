Токаев посетит Нью-Йорк: названы даты

Отметим, что президент Казахстана был с рабочим визитом в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Тогда, помимо саммита «Центральная Азия — США», Касым-Жомарт Токаев принял участие в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с представителями крупных международных бизнес-компаний, а также провел двусторонние переговоры с президентами ряда государств, в том числе Венгрии, Ирана, Финляндии, Эстонии, Кении и Румынии.