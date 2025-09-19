Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем оружейника

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к жителям региона в связи с Днем оружейника, подчеркнув, что Урал — это оружейная кузница России.
«Наши предприятия вносят большой вклад в развитие страны, укрепление ее безопасности: модернизируются производственные мощности, внедряются современные технологии, обеспечивается четкое выполнение гособоронзаказа», — отметил глава региона.
Паслер поздравил работников оборонно-промышленного комплекса и ветеранов отрасли и пожелав им и их семьям здоровья, успехов и благополучия.