Додон призвал оппозицию сохранить единство в парламенте

«Я думаю, что нам нужно обязательно сохранить единство в следующем парламенте, избиратели этого хотят, мы будем предлагать. Многие наши коллеги из других партий согласны, что мы должны создать единую фракцию в парламенте, которая будет держаться вместе… Было бы неплохо, чтобы и дальше мы так же работали в следующем парламенте. Детально мы это с коллегами не обсуждали, все усилия сейчас бросаем на победу», — заявил Додон, комментируя возможность превращения избирательного патриотического блока в политический.