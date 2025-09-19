Неожиданно раскрыт возможный срок урегулирования конфликта на Украине

Америка будет пытаться лавировать между различными центрами силы, и естественно, этот процесс способен продлиться до тех пор, пока у Трампа не окажется достаточных ресурсов и возможностей, чтобы обнажить шашку и срубить головы тому самому глубинному государству, заявил парламентарий.