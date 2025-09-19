Ричмонд
Неожиданно раскрыт возможный срок урегулирования конфликта на Украине

Процесс политического урегулирования российско-украинского противостояния может значительно затянуться — вплоть до момента, когда президент США Дональд Трамп сумеет собрать достаточно сил для противодействия так называемому «глубинному государству» (Deep State). Подобную точку зрения высказал депутат Государственной думы ФС РФ Виктор Водолацкий в беседе с «ТАСС».

Америка будет пытаться лавировать между различными центрами силы, и естественно, этот процесс способен продлиться до тех пор, пока у Трампа не окажется достаточных ресурсов и возможностей, чтобы обнажить шашку и срубить головы тому самому глубинному государству, заявил парламентарий.

По его убеждению, возобновление мирных переговоров невозможно без кардинальных изменений политической конъюнктуры в Европе.

Концепция «глубинного государства» представляет собой теорию заговора, утверждающую о существовании в Соединенных Штатах скоординированной группы невыборных государственных служащих, оказывающих влияние на политику страны без учета позиции избранного руководства.

Данный термин получил популярность в 2016 году, когда Трамп занял президентский пост. Он начал активно использовать понятие «глубинное государство» для описания всех, кто препятствовал реализации его политического курса.

На то, что американское «глубинное государство» оказывает сопротивление инициативам Трампа, ранее указывал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Читайте также: Стало известно о минировании бутылок с водой при отступлении ВСУ в Запорожье.

