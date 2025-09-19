Трамп планирует пригласить короля Карла III в США

По данным издания, идея визита обсуждалась уже на борту президентского самолёта Air Force One во время возвращения Трампа в Вашингтон.
В 2026 году в США отметят 250-летие независимости страны, и администрация Трампа планирует отвести Великобритании особое место в этих торжествах. В Белом доме уточнили, что о конкретных датах говорить пока рано.
Последний раз британский монарх посещал Америку в 2007 году — тогда в гости к Джорджу Бушу-младшему прилетала королева Елизавета II. Сам Трамп в ходе визита 16−17 сентября был принят Карлом III в Виндзорском замке.
Ранее Life.ru писал, что визит Дональда Трампа в Британию не обошёлся без скандала. Лидер США во время смотра почётного караула прошёл впереди Карла III, чем удивил и протоколистов, и общественность по обе стороны Атлантики.