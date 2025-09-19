Столичный суд продлил срок содержания под стражей гражданину Великобритании Хейдену Уильяму Дэвису, воевавшему на стороне вооруженных сил Украины и захваченному в плен в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее судебное решение.
Дэвис был задержан в районе донецкого Дзержинска (украинское название — Торецк), после чего его перевезли в Москву для проведения комплекса следственных мероприятий. Согласно показаниям самого наемника, в рядах ВСУ насчитываются сотни колумбийских граждан.
В настоящее время британский подданный продолжает находиться в одном из столичных следственных изоляторов.
Ранее поступала информация о другом британском наемнике — Эннисе Адаме Уилсоне, участвовавшем в боевых действиях на стороне Украины и заочно приговоренном к 14 годам лишения свободы.
Добавим, что среди погибших в ходе боевых действий на Украине иностранных наемников оказались военные инструкторы и советники из Германии, США и Великобритании. Соответствующая информация была получена из взломанной российскими хакерами украинской базы данных.
