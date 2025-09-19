Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о продлении ареста британскому наемнику в Москве

Столичный суд продлил срок содержания под стражей гражданину Великобритании Хейдену Уильяму Дэвису, воевавшему на стороне вооруженных сил Украины и захваченному в плен в Донбассе.

Столичный суд продлил срок содержания под стражей гражданину Великобритании Хейдену Уильяму Дэвису, воевавшему на стороне вооруженных сил Украины и захваченному в плен в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее судебное решение.

Дэвис был задержан в районе донецкого Дзержинска (украинское название — Торецк), после чего его перевезли в Москву для проведения комплекса следственных мероприятий. Согласно показаниям самого наемника, в рядах ВСУ насчитываются сотни колумбийских граждан.

В настоящее время британский подданный продолжает находиться в одном из столичных следственных изоляторов.

Ранее поступала информация о другом британском наемнике — Эннисе Адаме Уилсоне, участвовавшем в боевых действиях на стороне Украины и заочно приговоренном к 14 годам лишения свободы.

Добавим, что среди погибших в ходе боевых действий на Украине иностранных наемников оказались военные инструкторы и советники из Германии, США и Великобритании. Соответствующая информация была получена из взломанной российскими хакерами украинской базы данных.

Читайте также: Стали известны имена погибших на Украине иностранных наемников.