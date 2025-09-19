Стало известно о продлении ареста британскому наемнику в Москве

Столичный суд продлил срок содержания под стражей гражданину Великобритании Хейдену Уильяму Дэвису, воевавшему на стороне вооруженных сил Украины и захваченному в плен в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее судебное решение.