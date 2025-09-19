Шавкат Мирзиёев выступит на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН

Общие прения — ежегодная встреча глав государств и правительств в начале сессии Генассамблеи, на которых мировые лидеры выступают с заявлениями и в которых излагают свои позиции и приоритеты в контексте сложных и взаимосвязанных глобальных проблем, состоятся 23 — 27 и 29 сентября. Выступление Шавката Мирзиёева запланировано на 23 сентября.