Путал имена и даты: В США признали, что Байден терял память ещё будучи президентом

По данным издания, Зинтс на слушаниях в Конгрессе рассказал, что после провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом посоветовал его лечащему врачу провести полное обследование, включая тест на когнитивные способности. Он назвал замешательство Байдена во время дебатов «беспрецедентным».