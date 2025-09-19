Ричмонд
Путал имена и даты: В США признали, что Байден терял память ещё будучи президентом

Память Джо Байдена и его способность принимать решения ухудшились ещё во время его президентства. Об этом заявил бывший глава аппарата Белого дома Джефф Зинтс, пишет New York Post со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, Зинтс на слушаниях в Конгрессе рассказал, что после провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом посоветовал его лечащему врачу провести полное обследование, включая тест на когнитивные способности. Он назвал замешательство Байдена во время дебатов «беспрецедентным».

По словам Зинтса, экс-президенту США становилось всё сложнее запоминать даты и имена, а процесс принятия решений затягивался. Кроме того, супруга Байдена Джилл просила не перегружать его работой.

Ранее Life.ru писал, что Джо Байден после ухода из Белого дома рассчитывал зарабатывать на публичных выступлениях и корпоративных лекциях. Но компании не спешат приглашать экс-президента из-за его возраста и невысокой популярности. К тому же бизнес опасается негативной реакции действующего президента Дональда Трампа.

