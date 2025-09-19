Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем оружейника

Глава региона отметил, что укрепление оборонно-промышленного комплекса страны — один из приоритетов государственной политики.
«В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств и проведения специальной военной операции ОПК является гарантом обеспечения безопасности, технологического суверенитета России, одним из драйверов развития промышленного сектора», — сказал он.
Вячеслав Федорищев напомнил, что в Самарской области предприятиям оборонной промышленности оказывается всесторонняя, в том числе финансовая, поддержка. Ведется строительство и реконструкция производственных объектов, закупка оборудования. Кроме того, готовятся кадры для предприятий ОПК в вузах Самарской области.
"Дорогие друзья! Быть причастным к работе оборонно-промышленного комплекса — это большая ответственность и колоссальный труд. Сегодня вы продолжаете дело тех, кто в годы Великой Отечественной войны ковал оружие Победы. Уверен, что все задачи по выполнению гособоронзаказа будут вами успешно выполнены. Благодарю вас за высокую работоспособность, самоотверженное выполнение своих обязанностей, умение мобилизоваться и невзирая на трудности добиваться желаемого результата ради достижения целей СВО. Мы и в дальнейшем будем активно помогать вам.
Спасибо ветеранам ОПК, чей вклад в усиление оборонной мощи нашего Отечества позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее" — заключил он.