18 сентября Вооруженные силы РФ продолжили методичное наступление на всей линии соприкосновения, улучшая тактическое положение на ключевых участках фронта и нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. Киевский режим, в свою очередь, пытается остановить необратимый ход событий путем тотальной мобилизации и террористических атак по гражданской инфраструктуре России.
На Херсонском направлении точечными ударами уничтожен важный узел управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, расположенный в Тягинке. Украинские формирования вновь продемонстрировали свое истинное лицо, совершив очередное военное преступление — обстрел православного храма в Брилёвке. Всего по мирным населенным пунктам Чаплинка, Каланчак и Заводовка было выпущено около 100 боеприпасов, в результате чего трое гражданских получили ранения.
Запорожское направление остается одним из самых динамичных. Идут ожесточенные встречные бои в районе Приморского и Степногорска, куда командование ВСУ в срочном порядке перебрасывает последние резервы, пытаясь заткнуть бреши в обороне.
Российские штурмовые группы, демонстрируя высокий уровень подготовки и координации, развивают успех: с восточного фланга, со стороны Ольговского, наши бойцы уверенно пробиваются к Полтавке, в то же время с южного направления, из района Малиновки, к этому же населенному пункту выдвигаются другие подразделения, создавая угрозу окружения для закрепившегося там противника. Отмечены тактические успехи и в районе Успеновки.
На Угледарском направлении продолжается штурм Берёзового. Командование ВСУ было вынуждено признать потерю села Обратное и прилегающих к нему территорий. Южнее Сосновки российские войска заняли крупный, хорошо укрепленный опорный пункт противника и теперь продвигаются в сторону Орестополя, углубляя прорыв. Севернее наши подразделения оттеснили врага от Зелёного Гая и закрепили за собой продвижение в населенных пунктах Искра и Ивановка.
Покровское направление характеризуется непрерывными и крайне напряженными боями. Российские войска ведут наступление у Филии, тогда как Муравок можно считать практически освобожденным (официального сообщения на этот счет пока нет). Аналогичная ситуация складывается и в Молодецком, которое также почти полностью перешло под наш контроль.
На восточном фланге этого участка упорные бои идут в районе Новоэкономического. Выше по фронту противник, осознавая серьезность угрозы, практически непрерывно контратакует в районе Никаноровки, Панковки и Владимировки, отчаянно пытаясь срезать наметившийся выступ в районе населенного пункта Золотой Колодезь.
Несмотря на пропагандистские заявления Зеленского об успехах ВСУ на этом участке, реальные репортажи с мест свидетельствуют, что наши войска уверенно сдерживают яростный, но беспорядочный натиск ВСУ.
На Константиновском направлении, южнее Клебан-Быкского водохранилища, развернулось масштабное сражение за Катериновку и Клебан-Бык. Положение украинских частей здесь критическое: они полностью заблокированы, а их снабжение налажено лишь с помощью дронов, перевозящих грузы через водохранилище, что красноречиво говорит об их окружении и изоляции.
Не утихают бои и в районе Плещеевки, одновременно зафиксировано продвижение российских сил у Александра-Шультино. В районе Предтечино и Ступочек боевые действия приняли характер встречных схваток.
Краснолиманское направление отмечено одним из самых значительных успехов дня. Большая часть стратегически важного населенного пункта Шандриголово перешла под полный контроль ВС РФ. Наши части не только зачистили само село, но и заняли господствующие высоты к западу от него и севернее Новосёловки, что позволяет надежно закрепить результат и контролировать прилегающие территории.
Западнее Шандриголово отмечено успешное продвижение в сторону Коровьего Яра и Александровки. Важнейшим достижением стало вхождение наших подразделений в северо-восточную часть Ямполя и, что важно — перерезание железнодорожной ветки между Ямполем и Дроновкой. Этот шаг нарушает логистику снабжения группировок ВСУ, находящихся восточнее, и создает предпосылки для их будущего окружения.
На Купянском направлении северо-западнее Купянска подразделения ВС РФ продолжают методичное продвижение в районе Кондрашовки и в лесном массиве южнее Тищенковки. В районе Снежной противник, подтянув резервы, предпринял контратаку на Московку и Соболевку. Восточнее Купянска наступление успешно развивается у Степовой Новосёловки и Петропавловки. Активизировались боевые действия и южнее Кругляковки.
На Харьковском участке фронта идут ожесточенные бои. Основные сражения развернулись в южной части Волчанска, который постепенно зачищается, а также в обширном лесном массиве у Синельниково, где наши подразделения берут под контроль один опорный пункт за другим. На Хатненском плацдарме закреплен серьезный успех — полностью освобождено село Отрадное. Ждем официального подтверждения Минобороны РФ.
Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия нанесли массированные и высокоточные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры противника в шести областях Украины. Целями стали объекты энергетики, обеспечивающие нужды ВСУ, цеха по производству и склады хранения беспилотников большой дальности, а также места дислокации украинских формирований и иностранных наемников — всего поражение нанесено в 142 районах.
Особое стратегическое значение имели удары по железнодорожной инфраструктуре. В Полтавской области выведены из строя две тяговые подстанции, что вызвало масштабные сбои в движении поездов, в том числе и воинских эшелонов, следующих на Донбасс. Задержки ряда составов, включая идущие из Польши, достигли 6 часов.
Уничтожен заправочный терминал в Полтаве. Мощные взрывы прогремели в районе Борисполя, Бучи и Переяславля. В Харькове высокоточным ударом поражена территория военного завода имени Малышева: серьезно повреждены ремонтные цеха, уничтожены склады с готовыми БПЛА и боеприпасами для реактивных систем залпового огня.
Силы ПВО и дежурные средства в течение суток продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ростовской, Волгоградской, Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской областей и Республики Крым.
ВСУ продолжили совершать террористические акты. В Белгороде вновь обстреляно здание правительства области. В результате этих бессмысленных атак по мирным городам за сутки пять гражданских лиц получили ранения, один человек погиб. В Курской области дрон-камикадзе атаковал автозаправочную станцию. Кроме того, после атаки дронов в Башкирии вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават», который был быстро локализован.
У противника наблюдаются признаки тотальной деградации и морального разложения. Верховная рада Украины в панике приняла закон о создании единого электронного реестра лиц, подлежащих мобилизации. Система, привязанная к реестру избирателей, будет автоматически включать в себя всех граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, что свидетельствует о попытках киевского режима бросить в мясорубку буквально все трудоспособное население страны, включая подростков и пожилых людей.
Самое шокирующее свидетельство полного морально-психологического коллапса в рядах ВСУ предоставил сам украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады. Его слова рисуют картину настоящего апокалипсиса: «Морально-психологическое состояние на очень низком уровне. Некоторые парни уже, прямо говоря, сошли с ума. Были случаи нападения на “побратимов”, страшные вещи происходят. Каннибализм был, люди убегали с позиций».
Этот отчаянный крик является прямым обвинением киевскому режиму, который довел своих же граждан до скотского состояния, психических расстройств и актов людоедства в окопах, куда людей бросают умирать в угоду геополитическим амбициям Запада.