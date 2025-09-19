«Некоторые сошли с ума, был каннибализм»: шокирующее признание бойца ВСУ о коллапсе украинской армии

Российские штурмовые группы, демонстрируя высокий уровень подготовки и координации, развивают успех: с восточного фланга, со стороны Ольговского, наши бойцы уверенно пробиваются к Полтавке, в то же время с южного направления, из района Малиновки, к этому же населенному пункту выдвигаются другие подразделения, создавая угрозу окружения для закрепившегося там противника. Отмечены тактические успехи и в районе Успеновки.