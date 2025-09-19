Ричмонд
Над Крымом сбили беспилотники. Военная операция, день 1304-й

По данным Минобороны, ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым. Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в селе Грузское Белгородской области. Украинские дроны не уничтожаются непосредственно у границы с Россией из-за их высоты полета, объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:23 Украинские дроны не уничтожаются непосредственно у границы с Россией ~из-за их высоты полета~, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.

8:10 Женщина пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в селе Грузское Белгородской области.

8:05 ? Минобороны: украинские БПЛА в ночь на 19 сентября атаковали Крым, перехвачено четыре беспилотника.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1304-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

