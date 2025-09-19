Глава Чечни Кадыров объяснил, что значит быть «пехотинцем Путина»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что именно он вкладывает в выражение «пехотинец Путина». В интервью РИА Новости политик отметил, что это не просто образное сравнение, а отражение его отношения к президенту России Владимиру Путину.
Кадыров подчеркнул, что считает себя помощником и соратником главы государства во всех сферах государственной деятельности, как в вопросах обеспечения безопасности и стабильности страны, так и в сфере политического развития.
Глава Чечни добавил, что остается «яростным боевым пехотинцем», готовым выполнять задачи любой сложности.
Ранее Рамзан Кадыров высказал мнение, что президент США Дональд Трамп давно является поклонником Владимира Путина. Как писал KP.RU, по словам политика, встреча на Аляске стала лишь формальным поводом для того, чтобы американский лидер смог лично пообщаться с главой России.