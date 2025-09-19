Свердловские мэры вводят особый режим из-за коммунальных угроз

Глава Байкаловского района Свердловской области Алексей Дорожкин объявил режим повышенной готовности в Краснополянском и Баженовском сельских поселениях. Об этом сообщили в региональном центре мониторинга и реагирования на ЧС.
«С 09:00 18 сентября 2025 года на территории поселений Байкаловского МР введен режим функционирования “Повышенная готовность” в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на системе теплоснабжения социальных объектов», — уточнили в ведомстве.
Получить комментарии от представителей администрации не удалось. Сам Дорожкин просмотрел обращение журналиста в соцсетях, но на момент публикации на него не ответил. Глава Краснополянского поселения Алексей Кошелев от комментариев также отказался, пишет «ФедералПресс».
Напомним, летом аналогичный режим вводили в Кушве из-за угрозы срыва отопительного сезона. Кроме того, в Полевском недавно 10 тыс. жителей оставались без горячей воды три дня, ремонт завершили только позавчера вечером.