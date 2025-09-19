Свердловские мэры вводят особый режим из-за коммунальных угроз

Получить комментарии от представителей администрации не удалось. Сам Дорожкин просмотрел обращение журналиста в соцсетях, но на момент публикации на него не ответил. Глава Краснополянского поселения Алексей Кошелев от комментариев также отказался, пишет «ФедералПресс».