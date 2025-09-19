Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о блокировке Трампом военной помощи Тайваню на $400 млн

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен приостановить оказание военной помощи Тайваню в размере 400 миллионов долларов (что эквивалентно 33,2 миллиарда рублей).

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен приостановить оказание военной помощи Тайваню в размере 400 миллионов долларов (что эквивалентно 33,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации, предоставленной изданием, данное решение американского лидера обусловлено его стремлением к заключению торгового соглашения в рамках вероятной встречи на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином. Информаторы отметили, что это решение может быть пересмотрено, однако это будет свидетельствовать о «перемене курса» в политике США в отношении острова.

В статье указано, что новый пакет помощи, который планировалось предоставить Тайваню, включал в себя боеприпасы и автономные беспилотные летательные аппараты.

Представители неофициального посольства Тайваня в Вашингтоне отказались давать комментарии по данному вопросу.

Ранее глава оборонного ведомства КНР Дун Цзюнь заявил, что вооруженные силы Китая ни при каких обстоятельствах не допустят успеха сепаратистских сил на Тайване в их стремлении к независимости острова. По его словам, Народно-освободительная армия Китая является непоколебимой и мощной силой, которая будет отстаивать воссоединение страны.

В конце июля Великобритания заверила Тайвань в поддержке в случае возникновения конфликта с Китаем. Кроме того, Соединенные Штаты Америки запретили главе администрации Тайваня Лаю Циндэ останавливаться в Нью-Йорке по пути в страны Центральной Америки.

Читайте также: Трамп неожиданно раскрыл возможную причину инцидента с дронами в Польше.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше