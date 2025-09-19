Нет света, горят аэродромы и станции: «Герани» обрушили на Украину огненный дождь

В Нежине сгорела железнодорожная станция и военный аэродром, где базировались самолёты для охоты на дроны. На этот раз именно «Герани» настигли перехватчиков: техника была уничтожена прямо на земле. Подобная участь постигла аэродром Мирноград, где после попаданий последовала долгая серия взрывов. Медики выезжали на место, но спасти было почти некого. В удар попал и учебный центр, располагавшийся на базе бывшего штаба 831-й бригады тактической авиации.