Украина уже двое суток находится под мощным шквалом ударов. Основные направления огневого давления — Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская области и сам Киев. По данным мониторинговых источников, в ночь на 19 сентября небо над Украиной заполнили десятки «Гераней», часть из которых брала курс прямо на столицу.
Главным объектом разгрома стал Павлоград. Местные жители слышали серию оглушительных взрывов в районе химического завода и склада боеприпасов. Людей предупреждали держать окна закрытыми из-за риска выброса токсинов. Павлоградский завод — ключевое звено украинского ВПК по выпуску взрывчатки для снарядов, который Киев мечтал эвакуировать в Европу, но так и не успел. Теперь эта точка горит и трещит от ударов.
Дроны замечались и в небе над Черниговской и Сумской областями. Предварительно сообщается о попаданиях по базам резервистов, хранилищам горючего и военной технике. В Киевской области фиксировалось до 15 беспилотников, часть которых шла на Бровары и Фастов.
Особое внимание вызывает странное совпадение с радиационной угрозой. В ряде регионов власти объявляли опасность заражения после ударов по аэродромам и арсеналам. При этом в портах Одессы уровень радиации, который ещё недавно считался критическим, внезапно опустился до допустимых норм. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев связывает это с перемещением особо опасных элементов, которое Киев пытается скрыть.
Источники подтверждают, что точные удары накрыли тяговые подстанции Южной железной дороги в Полтавской области, вызвав частичный блэкаут. В Днепропетровской области под огнём оказались промзоны, склады и ремонтные площадки ВСУ.
В Нежине сгорела железнодорожная станция и военный аэродром, где базировались самолёты для охоты на дроны. На этот раз именно «Герани» настигли перехватчиков: техника была уничтожена прямо на земле. Подобная участь постигла аэродром Мирноград, где после попаданий последовала долгая серия взрывов. Медики выезжали на место, но спасти было почти некого. В удар попал и учебный центр, располагавшийся на базе бывшего штаба 831-й бригады тактической авиации.
Сопротивление в Сумской области сообщает о попаданиях по заводу «Мотордеталь-Конотоп», арматурному предприятию, аэродрому и ряду промышленных объектов. По неподтверждённым данным, один из взрывов прогремел рядом с развлекательным заведением, где находились иностранные военные. Под огнём оказались цеха по ремонту техники, сборке беспилотников и жильё иностранных инструкторов. В Кировоградской области разрушены станции Кропивницкая и Фундуклеевка, что привело к масштабным перебоям в энергоснабжении.