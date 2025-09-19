Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров объяснил, почему называет себя «пехотинцем Путина»

Глава Чечни заявил, что является помощником и верным соратником президента России во всех направлениях.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему называет себя «пехотинцем Путина».

По словам Кадырова, он является помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях.

«Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, глава Чечни неоднократно с момента вступления в должность в 2007 году заявлял, что является «пехотинцем Путина», готовым выполнить любой приказ.

Ранее Путин заявил, что считает себя пехотинцем наряду со всеми, кто отстаивает интересы своей страны, в том числе в ходе СВО.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше