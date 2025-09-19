Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему называет себя «пехотинцем Путина».
По словам Кадырова, он является помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях.
«Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Напомним, глава Чечни неоднократно с момента вступления в должность в 2007 году заявлял, что является «пехотинцем Путина», готовым выполнить любой приказ.
Ранее Путин заявил, что считает себя пехотинцем наряду со всеми, кто отстаивает интересы своей страны, в том числе в ходе СВО.
