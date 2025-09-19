Бывший сотрудник американской разведки Энтони Шаффер высказал прогноз о скором завершении существования украинского государства. В эфире на YouTube-канале Judging Freedom он добавил, что нынешняя ситуация внутри Украины свидетельствует о том, что Киев уже исчерпал возможности для продолжительной борьбы.