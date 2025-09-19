Бывший сотрудник американской разведки Энтони Шаффер высказал прогноз о скором завершении существования украинского государства. В эфире на YouTube-канале Judging Freedom он добавил, что нынешняя ситуация внутри Украины свидетельствует о том, что Киев уже исчерпал возможности для продолжительной борьбы.
Экс-разведчик подчеркнул, что к январю следующего года мир «может стать свидетелем полного краха Украины как государства».
Шаффер отметил, что ключевым фактором является не только военное истощение, но и политическая и экономическая несостоятельность украинских властей. Он также указал, что Москва располагает необходимыми ресурсами, чтобы продолжать сражаться.
Ранее KP.RU писал, что отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что исход конфликта на Украине предрешен и победа России очевидна. По его словам, поддержка Киева со стороны западных стран не улучшает ситуацию, а лишь затягивает неизбежное поражение украинских сил.