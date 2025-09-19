Антон Пугачёв возглавил администрацию Шахунского района

Антон Пугачёв имеет многолетний опыт работы в государственных структурах. Его карьерный путь начался в 2009 году в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского. С 2013 года он возглавлял Управление социальной защиты населения Ленинского района Нижнего Новгорода. В последние три года (2021−2024) Антон Игоревич занимал должность заместителя главы администрации городского округа Йошкар-Ола, где приобрел значительный опыт в решении задач городского управления и социально-экономического развития.