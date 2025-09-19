Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антон Пугачёв возглавил администрацию Шахунского района

Ранее он был замглавы администрации Йошкар-Олы.

Источник: администрация Шахунского округа

Антон Пугачёв возглавил администрацию Шахунского округа Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Совета депутатов городского округа Шахунья. Кандидатура была предложена губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщает пресс-служба местной администрации.

Антон Пугачёв имеет многолетний опыт работы в государственных структурах. Его карьерный путь начался в 2009 году в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского. С 2013 года он возглавлял Управление социальной защиты населения Ленинского района Нижнего Новгорода. В последние три года (2021−2024) Антон Игоревич занимал должность заместителя главы администрации городского округа Йошкар-Ола, где приобрел значительный опыт в решении задач городского управления и социально-экономического развития.

Новый глава местного самоуправления выразил готовность работать над стабильным развитием округа, улучшением качества жизни жителей и решением актуальных задач муниципалитета. Жители Шахунского округа уже пишут в соцсетях напутствия новому главе и сообщают, на какие проблемы необходимо обратить внимание в первую очередь.