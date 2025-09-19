Рамзан Кадыров объяснил, почему называет себя «пехотинцем Путина»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что является помощником и верным соратником российского лидера Владимира Путина во всех направлениях.
Так он прокомментировал вопрос журналиста о том, почему называет себя «пехотинцем Путина».
— Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец! — заявил Кадыров в интервью РИА Новости.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном строится район имени Владимира Путина. Чеченский лидер объяснил, что бизнесмены таким образом смогут отблагодарить российского лидера за устранение ваххабизма и терроризма, а также за поддержку в восстановлении республики.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном чеченского главы Адамом Кадыровым. В ходе встречи российский лидер лично поздравил Кадырова с бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов.