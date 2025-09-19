Трамп ополчился против вечерних шоу: президенту не понравилось, что там говорят

Президент США Дональд Трамп внезапно ополчился против американских вечерних шоу. Он призвал запрещать те программы, в которых его критикуют. Об этом пишет газета The New York Times.
Как отмечает издание, поводом для недовольства американского лидера оказалась реакция телеведущих на отстранения Джимми Киммела. Наиболее ярким примером стал недавний выпуск шоу «Late Night» с Сетом Майерсом. В нем ведущий выступил с целым рядом обвинений в сторону Трампа. В частности, заявил, что во время предвыборной кампании тот обещал защищать свободу слова, а теперь «делает все наоборот». Кроме того, ведущий подшутил над президентом США.
«(Трамп — прим.ред.) визионер, новатор, великий президент и ещё лучший игрок в гольф, и если вы когда-либо видели, чтобы я говорил о нём что-то негативное, то это просто ИИ», — сказал тогда Майерс.
Похожая реакция была у ведущего «The Tonight Show» с Джимми Фэллоном. Тот открыл программу хвалебными словами в адрес Киммела и заявил, что не знает, что происходит.
На фоне происходящего Трамп обратился к федеральным регулирующим органам. Он заявил, что тем стоит рассмотреть возможность отзыва лицензии «у некоторых вечерних программ».
Немногим ранее вокруг президента США развернулась другая спорная ситуация. Все из-за случая во время визита в Великобританию. Тогда Трамп вместе с супругой опоздали на встречу с королем Карлом III. Не меньше удивил наряд Мелании Трамп. Первая леди США пришла так, будто собиралась на похороны.