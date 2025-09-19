Трамп ополчился против вечерних шоу: президенту не понравилось, что там говорят

Как отмечает издание, поводом для недовольства американского лидера оказалась реакция телеведущих на отстранения Джимми Киммела. Наиболее ярким примером стал недавний выпуск шоу «Late Night» с Сетом Майерсом. В нем ведущий выступил с целым рядом обвинений в сторону Трампа. В частности, заявил, что во время предвыборной кампании тот обещал защищать свободу слова, а теперь «делает все наоборот». Кроме того, ведущий подшутил над президентом США.