Правительство утвердило положение о воинском учете

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о воинском учете. Это следует из постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 сентября 2025 года № 505, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Документ определяет порядок организации работы по ведению воинского учета местными исполнительными и распорядительными органами, приписки граждан Республики Беларусь к призывным участкам, ведения воинского учета граждан в военных комиссариатах, обособленных подразделениях военных комиссариатов, местных исполнительных и распорядительных органах в сельской местности и городах (поселках), где нет военных комиссариатов (обособленных подразделений), а также в государственных органах, организациях и учреждениях образования независимо от форм собственности.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.