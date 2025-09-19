Правительство утвердило положение о воинском учете

Документ определяет порядок организации работы по ведению воинского учета местными исполнительными и распорядительными органами, приписки граждан Республики Беларусь к призывным участкам, ведения воинского учета граждан в военных комиссариатах, обособленных подразделениях военных комиссариатов, местных исполнительных и распорядительных органах в сельской местности и городах (поселках), где нет военных комиссариатов (обособленных подразделений), а также в государственных органах, организациях и учреждениях образования независимо от форм собственности.