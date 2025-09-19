ЦИК напечатает для голосования в Молдове бюллетени на сумму более 1,9 млн леев

Бюллетени для голосования за рубежом были отпечатаны неделей ранее. Сейчас МИД Молдовы занимается доставкой и распределением их на избирательных участках в других странах. Их тираж составил 864 300 штук на общую суму примерно 954 тысячи леев. Наибольшее количество бюллетеней напечатано для Италии — 229 000 штук, для Германии — около 140 000, для Великобритании — 97 000, для Франции — 83 000 и для Румынии — всего 80 000 штук.