ЦИК напечатает для голосования в Молдове бюллетени на сумму более 1,9 млн леев

Как сообщили в ЦИК, тираж бюллетеней составляет 2 772 255 экземпляров, из которых 2 117 039 на румынском языке, 649 573 на русском, 3 400 на гагаузском, 1827 на болгарском и 416 на языке ромов.
Для голосования граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра, будет направлено 23 500 бюллетеней, из которых 14 500 на румынском и 9000 на русском языке.
Стоимость печати одного бюллетеня составляет 0,69 лея, а общая сумма затрат на эту партию бюллетеней — 1 929 070,95 лея.
Ширина бланка для голосования составляет 14 см, а длина — 58,7 см. Он будет напечатан на непрозрачной матовой бумаге голубого цвета. Имена кандидатов на выборах вписываются в бюллетень заглавными буквами одинакового размера, в порядке, установленном ЦИК.
Бюллетени для голосования за рубежом были отпечатаны неделей ранее. Сейчас МИД Молдовы занимается доставкой и распределением их на избирательных участках в других странах. Их тираж составил 864 300 штук на общую суму примерно 954 тысячи леев. Наибольшее количество бюллетеней напечатано для Италии — 229 000 штук, для Германии — около 140 000, для Великобритании — 97 000, для Франции — 83 000 и для Румынии — всего 80 000 штук.
Ранее в МИД сообщили, что бюллетени для голосования по почте уже отправлены всем заранее зарегистрированным избирателям. По данным ведомства, количество направленных бюллетеней составило:
- Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия — 86 шт.;
- Канада — 641 шт.;
- США — 1339 шт.;
- Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия — 406 шт.
Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. ЦИК откроет в день голосования 2274 избирательных участка, из них только 12 будут предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом будет работать 301 пункт для голосования, из них четыре будут обрабатывать данные, полученные при голосовании по почте.