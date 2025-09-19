Вертолёт Трампа совершил экстренную посадку в аэропорту Лутон

Издание отмечает, что у президентского вертолета возникли проблемы с гидравлической системой. В целях предосторожности пилоты приняли решение посадить борт в аэропорту Лутон. Там Трамп и первая леди пересели на резервный вертолет и продолжили путь к Станстеду.