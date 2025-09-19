Ричмонд
Вертолёт Трампа совершил экстренную посадку в аэропорту Лутон

Вертолет с президентом США на борту экстренно сел из-за проблем с гидравликой.

Источник: Комсомольская правда

Вертолет, на борту которого находились президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, совершил вынужденную посадку в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время перелета из загородной резиденции в Чекерсе, где американский лидер встречался с премьером Британии Киером Стармером для совместной пресс-конференции, в аэропорт Станстед.

Издание отмечает, что у президентского вертолета возникли проблемы с гидравлической системой. В целях предосторожности пилоты приняли решение посадить борт в аэропорту Лутон. Там Трамп и первая леди пересели на резервный вертолет и продолжили путь к Станстеду.

Несмотря на технический сбой, обошлось без пострадавших. Президентский рейс прибыл к месту назначения с задержкой всего на двадцать минут.

KP.RU ранее сообщал, что самолет Дональда Трампа, следовавший в Великобританию, едва не оказался участником серьезного авиационного происшествия. Инцидент произошел во время пролёта над Нью-Йорком, когда президентский боинг оказался на опасно близкой траектории к пассажирскому лайнеру.

