Вертолёт Трампа совершил экстренную посадку в аэропорту Лутон

Вертолет, на борту которого находились президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, совершил вынужденную посадку в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошел во время перелета из загородной резиденции в Чекерсе, где американский лидер встречался с премьером Британии Киером Стармером для совместной пресс-конференции, в аэропорт Станстед.
Издание отмечает, что у президентского вертолета возникли проблемы с гидравлической системой. В целях предосторожности пилоты приняли решение посадить борт в аэропорту Лутон. Там Трамп и первая леди пересели на резервный вертолет и продолжили путь к Станстеду.
Несмотря на технический сбой, обошлось без пострадавших. Президентский рейс прибыл к месту назначения с задержкой всего на двадцать минут.
KP.RU ранее сообщал, что самолет Дональда Трампа, следовавший в Великобританию, едва не оказался участником серьезного авиационного происшествия. Инцидент произошел во время пролёта над Нью-Йорком, когда президентский боинг оказался на опасно близкой траектории к пассажирскому лайнеру.