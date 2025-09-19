Ричмонд
Израиль готовит жесткий ответ Франции за признание Палестины

Израиль хочет продемонстрировать непоколебимость и нежелание поддаваться внешнему давлению.

Источник: Комсомольская правда

Израиль намерен жестко ответить Франции за признание Палестины. Готовятся сразу несколько планов. Об этом пишет газета Politico.

Как отмечает издание, в ответ на признание Палестины Израиль может либо ускорить военные операции на Ближнем Востоке, либо даже закрыть французское консульство в Иерусалиме. Так правительство еврейского государства во главе с Биньямином Нетаньяху хочет показать собственную непоколебимость и продемонстрировать, что не поддастся давлению извне.

Тем временем в Европе уже задумались о последствиях подобных действий Израиля. Многие политики предрекают ухудшение отношений между Иерусалимом и Парижем.

Немногим ранее Израиль ввел персональные ограничения против президента Франции Эммануэля Макрона. Тому запретили въезд на территорию еврейского государства. Причем до того момента, пока он не изменит собственную позицию по Палестине.

