Израиль готовит жесткий ответ Франции за признание Палестины

Израиль намерен жестко ответить Франции за признание Палестины. Готовятся сразу несколько планов. Об этом пишет газета Politico.
Как отмечает издание, в ответ на признание Палестины Израиль может либо ускорить военные операции на Ближнем Востоке, либо даже закрыть французское консульство в Иерусалиме. Так правительство еврейского государства во главе с Биньямином Нетаньяху хочет показать собственную непоколебимость и продемонстрировать, что не поддастся давлению извне.
Тем временем в Европе уже задумались о последствиях подобных действий Израиля. Многие политики предрекают ухудшение отношений между Иерусалимом и Парижем.
Немногим ранее Израиль ввел персональные ограничения против президента Франции Эммануэля Макрона. Тому запретили въезд на территорию еврейского государства. Причем до того момента, пока он не изменит собственную позицию по Палестине.