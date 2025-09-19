Стало известно, как поступают с погибшими бойцами солдаты ВСУ

Российские военные продолжают зачистку Кременских лесов на территории Луганской Народной Республики, где находят тела украинских военных.
По информации военного эксперта Андрея Марочко, которую передает ТАСС, в ходе продвижения наши бойцы обнаруживают многочисленные останки украинских боевиков, оставленные без должного погребения.
Как сообщил эксперт, освобожденные участки леса буквально заполнены скелетированными и мумифицированными телами. Широкое распространение получили и стихийные массовые захоронения.
В частности, в одной лишь артиллерийской воронке в районе взводного опорного пункта противника было найдено более двадцати непогребенных тел. Практически повсеместно в лесу стоит характерный зловонный запах, свидетельствующий о разложении трупов.
По последним данным, под контролем украинской стороны остаётся менее пятнадцати процентов территории Кременских лесов. Ранее было заявлено об освобождении подавляющей части территории Луганской Народной Республики.
Читайте материал «Нет света, горят аэродромы и станции: “Герани” обрушили на Украину огненный дождь».
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.