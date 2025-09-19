Ричмонд
Мэр Серова обжалует решение суда об отставке

Василий Сизиков намерен обжаловать решение суда об отставке.

Источник: Комсомольская правда

Мэр уральского города Серов Василий Сизиков, лишенный полномочий районным судом, будет занимать пост до вступления решения в законную силу. При этом, градоначальник намерен обжаловать решение суда. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

— Решение будет обжаловано, — пишет издание со ссылкой на источник.

18 сентября Серовский районный суд удовлетворил иск прокурора о лишении Василия Сизикова полномочий «в связи с утратой доверия». Суть претензий озвучена не была. Ранее вопрос об отставке мэра был внесен в повестку для голосования в Гордуму, но депутаты отказались снимать с порта градоначальника.

Василий Сизиков руководит Серовом с 2018 года.