Мэр Серова обжалует решение суда об отставке

18 сентября Серовский районный суд удовлетворил иск прокурора о лишении Василия Сизикова полномочий «в связи с утратой доверия». Суть претензий озвучена не была. Ранее вопрос об отставке мэра был внесен в повестку для голосования в Гордуму, но депутаты отказались снимать с порта градоначальника.