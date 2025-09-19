Мэр Серова обжалует решение суда об отставке

Мэр уральского города Серов Василий Сизиков, лишенный полномочий районным судом, будет занимать пост до вступления решения в законную силу. При этом, градоначальник намерен обжаловать решение суда. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
— Решение будет обжаловано, — пишет издание со ссылкой на источник.
18 сентября Серовский районный суд удовлетворил иск прокурора о лишении Василия Сизикова полномочий «в связи с утратой доверия». Суть претензий озвучена не была. Ранее вопрос об отставке мэра был внесен в повестку для голосования в Гордуму, но депутаты отказались снимать с порта градоначальника.
Василий Сизиков руководит Серовом с 2018 года.