Сотни тысяч людей присоединились к протестам во Франции

Сотни тысяч людей вышли на уличные демонстрации по всей Франции, когда профсоюзы провели однодневную забастовку, чтобы оказать давление на нового премьер-министра Себастьена Лекорню с требованием пересмотреть бюджетные сокращения и принять меры в отношении заработной платы, пенсий и государственных услуг.
Движение общественного транспорта было нарушено из-за забастовки водителей поездов, автобусов и трамваев, персонал больниц присоединился к протестам, а девять из 10 аптек были закрыты, поскольку фармацевты протестовали против ценовой политики, пишет The Guardian. Примерно каждый шестой учитель в начальных и средних школах объявил забастовку, а также сотрудники школьной столовой и контролеры. Учащиеся заблокировали несколько средних школ от Парижа до Амьена и Гавра. Протестующие провели более 250 демонстраций и прошли маршем по городам от Парижа до Марселя, Нанта, Лиона и Монпелье.
«Гнев огромен, как и решимость — мое послание господину Лекорню сегодня таково: бюджет должны определять улицы», — заявила Софи Бине, глава левого профсоюза CGT, в то время как новый премьер-министр Макрона пытается составить бюджет на следующий год, а также сформировать новое правительство.
День забастовок и протестов пришелся на период политического кризиса во Франции, напоминает The Guardian. На прошлой неделе Макрон назначил своего близкого союзника Лекорню третьим премьер-министром за год, после того как двое предыдущих премьеров — Франсуа Байру и Мишель Барнье — были отстранены парламентом от должности на фоне острых разногласий по поводу сокращения бюджета.
Лекорню был назначен после того, как его предшественник-центрист Франсуа Байру проиграл вотум доверия 8 сентября из-за его непопулярного плана сокращения бюджета на 44 миллиарда евро и программы жесткой экономии для сокращения государственного долга Франции.
Новоиспеченный премьер-министр заявил, что откажется от крайне непопулярного предложения Байру отменить два государственных выходных дня, напоминает The Guardian. Однако профсоюзы обеспокоены тем, что другие элементы сокращения бюджета Байру, такие как замораживание большей части расходов на социальное обеспечение, могут быть сохранены при новом главе правительства. Лекорню пообещал отменить пожизненные привилегии для экс-премьер-министров, но пока не раскрыл свои бюджетные планы.
У Лекорню есть всего несколько недель, чтобы подготовить текст бюджета и сформировать другое правительство меньшинства, подчеркивает The Guardian. Ему необходимо избежать немедленного отклонения бюджета оппозиционными партиями, которые могут объявить вотум недоверия и отстранить его от должности. С тех пор как в июне прошлого года Макрон внезапно объявил о проведении досрочных выборов, французский парламент оказался расколот на левых, крайне правых и центристов, не имеющих абсолютного большинства. Это привело к повторному затору с бюджетом, напоминает The Guardian.
«Мы здесь для того, чтобы защитить государственные службы, которые сокращаются из-за последовательных сокращений государственного бюджета», — говорит Сильви, работница государственного сектора из-под Парижа, которая руководила местными яслями после почти 20-летнего опыта работы в детской психиатрической больнице.
Держа в руках флаг союза работников государственного сектора, она сказала: «Франция — одна из немногих стран, где все еще существует надлежащая система социального обеспечения и подстраховки для тех членов общества, которые нуждаются в помощи, но год за годом она разрушается из-за сокращения финансирования. Зарплаты работников бюджетной сферы очень низкие; мы занимаемся этой работой, потому что любим ее и хотим служить людям, а не получать прибыль. И все же нас обвиняют в высоком государственном долге, хотя на самом деле это налоговые льготы Эммануэля Макрона для бизнеса нанесли ущерб государственным финансам. Мы сегодня мирно маршируем, потому что просто хотим, чтобы правительство начало прислушиваться к нам».
Кристиана, работавшая в сфере культуры в Валь-де-Марне под Парижем, сказала: «Все больше и больше работающих бедняков — людей, у которых есть работа, которые не могут позволить себе арендовать жилье и спят в своих автомобилях».
А 49-летний Гийом, работающий с молодежью в интересах детей, исключенных из школьной системы, из Руана, Нормандия, приехал в Париж, чтобы принять участие в марше вместе с профсоюзом работников здравоохранения SUD. Он сказал: «Все системы социальной защиты подвергаются нападкам, от пенсий до социального обеспечения и медицинского обслуживания. Богатые становятся еще богаче, а неравенство растет. Я вижу последствия сокращения бюджета в сфере социальной работы — все больше детей нуждаются в помощи, а Covid усугубил ситуацию, потому что некоторые дети были заперты в семьях, которые, возможно, пренебрегали ими или плохо с ними обращались. Я здесь сегодня, чтобы сказать правительству: прекратите давать деньги крупному бизнесу в виде налоговых льгот и подачек, это наносит ущерб обществу и всему государственному сектору. Нам нужны меры по налогообложению очень богатых».
Сандрин из Лиона, член профсоюза CGT, работала в крупной французской строительной фирме, где, по ее словам, акционеры зарабатывали большие суммы денег, в то время как зарплаты оставались на прежнем уровне. «Речь идет о социальной справедливости и справедливом налогообложении», — сказала она.
По оценкам министерства внутренних дел Франции, в течение дня в уличных демонстрациях приняли участие от 600 000 до 900 000 человек.
К середине дня по всей Франции было арестовано 140 человек. В ходе акций протеста в западном городе Нант произошли столкновения, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ, и в Лионе, где, по сообщениям французских СМИ, пострадали три человека.
В то время как день протестов стал первым испытанием для Лекорню, большая часть гнева и лозунгов на демонстрациях была направлена против Макрона, которому осталось находиться у власти 18 месяцев и который ютится на самом низком уровне популярности с момента вступления в должность в 2017 году.
Левые политики присоединились к профсоюзным маршам. «Президент является источником хаоса, и все, что произошло в последнее время, является результатом его действий», — заявил в Марселе Жан-Люк Меланшон, лидер левой партии «Непокоренная Франция».