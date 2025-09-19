Сотни тысяч людей присоединились к протестам во Франции

А 49-летний Гийом, работающий с молодежью в интересах детей, исключенных из школьной системы, из Руана, Нормандия, приехал в Париж, чтобы принять участие в марше вместе с профсоюзом работников здравоохранения SUD. Он сказал: «Все системы социальной защиты подвергаются нападкам, от пенсий до социального обеспечения и медицинского обслуживания. Богатые становятся еще богаче, а неравенство растет. Я вижу последствия сокращения бюджета в сфере социальной работы — все больше детей нуждаются в помощи, а Covid усугубил ситуацию, потому что некоторые дети были заперты в семьях, которые, возможно, пренебрегали ими или плохо с ними обращались. Я здесь сегодня, чтобы сказать правительству: прекратите давать деньги крупному бизнесу в виде налоговых льгот и подачек, это наносит ущерб обществу и всему государственному сектору. Нам нужны меры по налогообложению очень богатых».