Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске

Депутат посетил район мигрантов в Новосибирске и призвал ограничить их въезд.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций поделился впечатлениями о так называемом «Хилокском гетто» в Новосибирске. Слова политика опубликованы на сайте Кремля.

По словам Слуцкого, речь идет о микрорайоне на окраине города, расположенном между мусорным полигоном и крупным рынком. Парламентарий отметил, что вместе с коллегами выехал в этот район, который местные жители сами называют «гетто».

Депутат описал ситуацию как крайне неблагоприятную: антисанитария, хамское поведение и социальные проблемы. Он подчеркнул, что в микрорайоне в основном проживают мигранты, что, по его мнению, создает напряженность и трудности для социальной инфраструктуры города.

Слуцкий предложил поддержать инициативу ЛДПР о введении ограничений на въезд в Россию для семей мигрантов, не имеющих гражданства РФ. По его словам, приезд многочисленных семей приводит к проблемам в школах, а также к перегрузке медицинских и социальных учреждений.

KP.RU ранее сообщал, что депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением ограничить въезд в Россию для семей трудовых мигрантов. По его словам, иностранные граждане, приезжающие на заработки, должны находиться в стране исключительно для выполнения трудовой деятельности и уезжать по ее завершении.

