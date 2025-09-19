Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске

Слуцкий предложил поддержать инициативу ЛДПР о введении ограничений на въезд в Россию для семей мигрантов, не имеющих гражданства РФ. По его словам, приезд многочисленных семей приводит к проблемам в школах, а также к перегрузке медицинских и социальных учреждений.