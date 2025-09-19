В Киеве повреждены телекоммуникации и троллейбусная сеть

Взрывы в Киеве, связанные с работой украинских сил противовоздушной обороны (ПВО), повредили троллейбусную сеть и телекоммуникационное оборудование.
По данным украинского издания «Страна.ua», в результате ночной атаки на Киев зафиксировано взрывы в нескольких районах. «В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть, — говорится в сообщении. — Повреждена троллейбусная сеть».
Также поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, обслуживающему коммунальное предприятие «Киевпастранс».
Читайте также: Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины.
Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.Читать дальше