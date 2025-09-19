Подполковник американской армии запаса Дэниел Дэвис заявил, что у Украины нет шансов на выживание без помощи со стороны стран Запада.
Так он отреагировал на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что год конфликта обходится украинской стороне в $120 млрд, из них $60 млрд Киев будет вынужден просить у союзников. Эта сумма нужна бывшей советской республике для обеспечения функционирования страны, так как ее экономика целиком разрушена, поделился своей точкой зрения Дэвис.
По мнению американского офицера, если Украина не получит эту сумму, то не сможет продолжать воевать. «Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить», — резюмировал он.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сравнил мобилизацию на Украине с онкологическим новообразованием.