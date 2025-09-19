В США рассказали, что произошло на Украине

Так он отреагировал на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что год конфликта обходится украинской стороне в $120 млрд, из них $60 млрд Киев будет вынужден просить у союзников. Эта сумма нужна бывшей советской республике для обеспечения функционирования страны, так как ее экономика целиком разрушена, поделился своей точкой зрения Дэвис.