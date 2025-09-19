Возмущение коррупцией в правительственных проектах азиатской страны спровоцировало массовый протест

В столице Филиппин ожидаются массовые акции протеста на фоне возмущения общественности по поводу предполагаемой коррупции в правительственных проектах. Воскресная демонстрация в Маниле приурочена к годовщине объявления военного положения в 1972 году, причем президент страны поддерживает митинг в попытке успокоить народный гнев.
Ожидается, что тысячи людей присоединятся к массовому протесту в Маниле в воскресенье на фоне волны возмущения на Филиппинах против предполагаемой коррупции в финансируемых правительством проектах по борьбе с наводнениями, пишет The Guardian.
Демонстрация получила название «Марш на триллион песо» в честь оценки экологов в 17,6 миллиарда долларов, которую экологическая организация называет суммой, полученной от проектов, связанных с изменением климата, в 2023 году.
Демонстрация 21 сентября имеет символическое историческое значение, поскольку совпадает с годовщиной того дня в 1972 году, когда тогдашний лидер Фердинанд Маркос ввел военное положение, отмечает The Guardian. Это было массовое движение за народную власть, которое в конечном счете свергло длившееся десятилетиями правление Маркоса, и тот был вынужден бежать из страны в 1989 году, на фоне широкого общественного недовольства и обвинений в безудержной коррупции. Нынешний президент, Фердинанд «Бонгбонг» Маркос-младший, сын бывшего лидера, попытался успокоить разгневанных филиппинцев, заявив, что он поддерживает протесты.
«Вы вините их за то, что они вышли на улицы? — заявил он журналистам на пресс-конференции на этой неделе. — Если бы я не был президентом, я, возможно, вышел бы с ними на улицы. Конечно, они в ярости. Они в ярости, я в ярости. Мы все должны быть в ярости, потому что-то, что происходит, неправильно».
Организации гражданского общества и церкви входят в число групп, призвавших к совместным демонстрациям, которые имеют параллели с возмущением по поводу предполагаемой коррупции и привилегий в правительстве по всему региону.
В этом месяце протестное движение, возглавляемое поколением Z, свергло правительство Непала, в то время как в Индонезии также вспыхнула серия демонстраций, вызванных привилегиями, предоставленными законодателям, от которых правительство с тех пор было вынуждено отказаться.
На этой неделе разгневанные молодые люди в Восточном Тиморе также вышли на улицы, требуя отменить план по предоставлению законодателям бесплатных внедорожников. Из-за беспорядков правительство его отменило, пишет The Guardian.
На Филиппинах усиливается общественное недовольство по поводу так называемых призрачных инфраструктурных проектов после того, как Маркос поставил их в центр внимания в июльском обращении к нации, которое последовало за неделями смертоносного наводнения.
Мартин Ромуальдес, двоюродный брат президента Маркоса и спикер Палаты представителей Филиппин, подал в среду заявление об отставке. «Проблемы, связанные с определенными инфраструктурными проектами, подняли вопросы, которые волнуют не только меня, но и организацию, которой мы все служим, — сказал Ромуальдес. — Чем дольше я остаюсь здесь, тем тяжелее становится это бремя».
В своей речи перед пленарным заседанием Ромуальдес сказал, что подал в отставку «с полным сердцем и чистой совестью». «Я делаю это для того, чтобы независимая комиссия по инфраструктуре могла выполнять свой мандат свободно и в полной мере — без сомнений, без вмешательства и без ненадлежащего влияния», — сказал он, добавив, что безоговорочно поддерживает призывы к подотчетности.
На прошлой неделе владельцы строительной фирмы обвинили почти 30 членов Палаты представителей и чиновников департамента общественных работ и автомобильных дорог в получении наличных платежей.
Президент Маркос в понедельник объявил, что бывший судья Верховного суда Андрес Рейес возглавит комиссию из трех человек, которой будет поручено изучить проекты по борьбе с наводнениями за последнее десятилетие.