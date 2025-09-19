«Цели ударов: промышленные объекты и заводы (Харьков), склады БПЛА и боеприпасов (Павлоград, Шостка), ремонтные площадки военной техники (Кривой Рог, Черкассы), временные базы ВСУ и иностранных инструкторов (Киев и область), ж/д и транспортные узлы (Нежин, Борисполь), элементы энергетической инфраструктуры и ПВО (Киевский р-н)», — перечислил представитель сопротивления.
Также подтверждаются разрушения на базах с иностранными наёмниками. По сведениям Лебедева, за ночь зафиксировано более 35 эпизодов ударов по критически важным объектам на Украине. Подполье заметило, что атака носила массированный и многоуровневый характер.
Ранее военный эксперт раскрыл последствия ударов ВС РФ. Российская армия наносит высокоточные удары по ключевым объектам энергосистемы и логистическим узлам Украины, что приводит к массовым сбоям в снабжении, в том числе для нужд ВСУ.