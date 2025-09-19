Депутат Чепа: Киев не настроен вести переговоры с Россией

Тем временем, Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России. Администрация США настаивает, что новые меры должны стать жестче. Свои требования американцы пока представили только партнерам по G7. Главные среди них — введение пошлин от 50 до 100% на товары из Индии и Китая как главных покупателей российской нефти, а также конфискация замороженных российских активов из европейских депозитариев, пишет 360.ru.