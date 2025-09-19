Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил, когда возобновятся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Депутат отметил, что в настоящее время Киев занимает позицию, которая не способствует переговорному процессу.
При этом парламентарий выразил надежду, что новый раунд переговоров может состояться в ближайшее время, Россия готова к этому шагу.
Переговоры в Стамбуле призваны подготовить мирное соглашение, но Киев отказывается принимать эти договоренности. Поэтому вся ситуация затягивается, а Зеленский заявляет, что надо найти еще 60 миллиардов на продолжение конфликта.
— Они пытаются в любом случае через Европу осуществлять поставки оружия, в том числе американского. Все это не способствует продвижению переговорного процесса, — сказал Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru.
Тем временем, Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России. Администрация США настаивает, что новые меры должны стать жестче. Свои требования американцы пока представили только партнерам по G7. Главные среди них — введение пошлин от 50 до 100% на товары из Индии и Китая как главных покупателей российской нефти, а также конфискация замороженных российских активов из европейских депозитариев, пишет 360.ru.
Тем временем, политолог и доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Евгения Войко указала, что Китай не входит ни в какой военный блок и рассчитывает прежде всего на собственный военный потенциал. Это обусловливает и довольно жесткую военную риторику китайского руководства, пишет Царьград.